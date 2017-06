Reportáž se objevila v nedělním přímém přenosu z Londýna, kde v noci v dodávce a s noži zaútočila trojice teroristů na London Bridge a Borough Market a zabila sedm lidí. Televize ukázala prázdnou ulici přehrazenou policejní páskou, u níž se shromáždilo několik muslimských mužů, žen a dětí s protestními hesly a květinami, jimiž na místě uctili oběti.

Andersonová ve vysílání četla jejich slogany jako „Islámský stát prohraje“ nebo „Láska zvítězí“. Ze záběrů je sice patrné, že v ulici není víc než tucet lidí, z jiného videa pořízeného kamerou z pozadí těsně před televizním vstupem je však patrné, že štáb demonstrantům ukazoval, kam si mají stoupnout, aby se úhledně vešli do záběru.

CNN caught staging news!



They even brought "peace group" printed out papers and props.



Video courtesy of @markantro pic.twitter.com/jkxf3nb2W9