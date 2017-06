„Ukažte prstem na kterékoli místo na mapě světa a všude uslyšíte stížnosti na to, že američtí úředníci zasahují do vnitřního volebního procesu,“ reagoval Putin na dotaz novinářky Megyn Kellyové, která si ho pozvala jako prvního hosta do svého nového pořadu.

KOMENTÁŘ DNE: Naši nemocní prezidenti - Nad zdravím všech mužů, kteří se vystřídali ve funkci hlavy státu od vzniku Československa, se zamýšlí Jiří Pehe. Čtěte zde >>



Zdůraznil, že Rusko ani nemělo zapotřebí se vměšovat. „Prezidenti přicházejí a odcházejí, mění se i strany u moci, avšak hlavní politická orientace zůstává,“ řekl.

S Flynnem prý sotva promluvil

Připustil, že hackeři, kteří napadli elektronickou korespondenci Demokratické strany, mohli být z Ruska, ale také z Asie nebo z Ameriky a „zručně hodili vinu na ruský stát“. Podle něj není vyloučeno, že za tím stály tajné služby USA, jež kauzu využily pro politický boj.

Putin se ohradil proti zprávám amerických médií o údajném sledování Trumpa, když před léty pobýval v Moskvě kvůli pořádání soutěže Miss Universe. „To je další nesmysl. Copak jsme s ním (Trumpem) měli nějaké vztahy? Ano, byl v Moskvě, ale já jsem se s ním nesetkal. Jezdí k nám hodně Američanů. Myslíte si snad, že každého sledujeme? Zbláznili jste se tam?“

K dotazu ohledně Michaela Flynna, exporadce pro národní bezpečnost, Putin řekl, že se s ním setkal při oslavách jubilea ruské státní televize Russia Today. Tvrdil ale, že spolu „sotva promluvili“. „Vedle mě seděl gentleman. Pronesl jsem projev. Pak jsme si něco řekli a já jsem vstal a odešel,“ vyprávěl s tím, že teprve později zjistil, že to byl bývalý příslušník tajných služeb. Flynn musel funkci v nové administrativě opustit, když se zjistilo, že tajil kontakty s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem.

Michael Flynn vedle Vladimira Putina při slavnostní večeři v Moskvě v prosinci 2015

FOTO: File, Reuters

Vystupoval bojovně, hodnotila novinářka

V rozhovoru Putin také odmítl, že by Moskva měla přes ambasadora Kisljaka navazovat komunikační kanály s Jaredem Kushnerem, Trumpovým zetěm a poradcem. „Pokud by bylo něco důležitého, řekl by to (Kisljak) ministrovi. A ministr by to řekl mně. Žádné zprávy ale nebyly, nebylo o čem mluvit,“ řekl. „Rusko nemělo žádné kanály se štábem žádného kandidáta na prezidenta USA. Žádné!“ reagoval zjevně podrážděně.

Kellyová, která v Petrohradě nedávno moderovala panelovou diskusi na ekonomickém fóru, řekla, že Putin reagoval většinou klidně a přívětivě. Rozčílily jej prý jen otázky ke korupci v Rusku a pronásledování opozice. „Co vás opravňuje k podobným otázkám? Proč si dovolujete moralizovat a poučovat nás o tom, jak máme žít?“ reagoval prudce.

Sdělila zároveň, že když kamery nenatáčely, byl Putin „upřímný a velmi uctivý“. „Zajímal se o mou rodinu a vyprávěl o své. Setkání mezi čtyřma očima bylo velmi osobní,“ přiznala. „Před kamerou to ale byl prezident, kterého známe. Byl bojovný, neustupoval. Choval se asertivně a emocionálně… Byl to Putin, který se líbí Rusům,“ řekla.