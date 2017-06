Řidič taxíku Aksha Patel řekl televizi Sky News, že ženě se podařilo dveře zevnitř zablokovat na pár vteřin, než ji útočníci patrně přetlačili. "Věděla, že jde o zlé lidi, kteří se snaží dostat dovnitř," uvedl Patel. "Lidem se podařilo uprchnout zadními dveřmi, takže zachránila snad 20 životů," dodal.

Událost se podle něj stala v restauraci Black and Blue Steak ve čtvrti Borough Market, kam útočníci dorazili z místa prvního útoku na mostě London bridge.

Video

Amatérské video po útoku v Londýně.

Britská média v neděli zveřejnila mnohá svědectví o tom, jak se lidé útočníkům postavili - mimo jiné i tím, že po nich házeli sklenice a barové židle. Jeden taxikář se údajně pokusil atentátníky srazit svým vozem. [celá zpráva]

Nahrávka zachycuje paniku v jedné londýnské restauraci

Rumunský kuchař Florin Morariu, který pracuje v pekařství Bread Ahead na Borough Market, řekl agentuře AP: "Podívali jsme se z okna, protože jsme viděli, že se něco děje, všichni utíkali... Lidé omdlévali, padali a my jsme šli ven, abychom se podívali, co se děje." Když viděl útočníky, jak bodají do lidí, nejprve prý "ztuhnul" a nevěděl, co dělat. Pak ale šel a jednoho z teroristů udeřil bedýnkou do hlavy.

"Bylo tam policejní auto s tlampačem, hlásalo ´utíkejte, utíkejte´, pak policie hodila granát.... A pak jsem běžel." Když pak Morariu viděl zoufalé lidi, umožnil asi 20 z nich, aby se schovali v pekařství, a stáhl rolety.

Evacuate? Well, OK. But this beer cost £6 a pint. I'm taking it with me. #LondonBridge pic.twitter.com/luPkuZxin6 — Andrew Brooks (@taxbod) 4. června 2017

Překvapivým symbolem toho, jak Britové po útoku zachovali klid, se podle médií stal zatím neznámý muž se sklenicí piva, kterou neodložil ani při útěku. Záběry klidně kráčejícího muže v kontrastu s prchajícími vzbudily na sociálních sítích mnoho komentářů. Jeden pisatel na Twitteru uvedl, že vzhledem k vysoké ceně piva není divu, že se ho muž nechtěl vzdát.