O rozhodnutí ústavního soudu informoval zatím pouze server tvnoviny.sk. Ústavní soud ještě oficiální zprávu nevydal. Podle zmíněného serveru mělo pro zrušení amnestií hlasovat osm soudců, dva hlasovali proti.

V dubnu amnestie zrušil slovenský parlament, ústavní soud měl šedesátidenní lhůta na vlastní vyjádření.

Obžaloba viní z únosu exprezidentova syna třináct lidí v čele s tehdejším šéfem tajné služby Ivanem Lexou.

Amnestie udělil v roce 1998 tehdejší premiér a zastupující prezident Mečiar lidem podezřelým ze spojení s únosem syna prezidenta Michala Kováče mladšího do Rakouska. Po odchodu Kováče staršího z prezidentského paláce nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu přešly na vládu.

Prezident Kováč se v polovině 90. let dostal do ostrého sporu s tehdejším premiérem Mečiarem. V době sporu Kováčova syna unesli 31. srpna 1995 do Rakouska. Z únosu byla podezřelá Slovenská informační služba vedená Mečiarovým oblíbencem Ivanem Lexou.

Únosem Kováče mladšího mohli organizátoři chtít zdiskreditovat hlavu státu. Na prezidentova syna byl sice před tím v Německu vydán zatykač, ale rakouský soud Kováče mladšího do Německa nevydal a vrátil ho na Slovensko.