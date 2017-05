Abedi se podle serveru listu The Daily Telegraph narodil v Manchesteru libyjským rodičům, kteří do Británie uprchli před režimem bývalého diktátora Muammara Kaddáfího.

Abediho sestra Jomana na Facebooku uvedla, že rodina pochází z Tripolisu. Rodiče nejprve přišli do Londýna a později se přestěhovali do jižní manchesterské čtvrti Fallowfield. Tady rodina se čtyřmi potomky žije nejméně deset posledních let.

Právě v této čtvrti policejní pyrotechnici v úterý odpoledne provedli řízenou explozi.

BEZ KOMENTÁŘE: Ranní záběry z místa činu v Manchesteru

Sousedka Lina Ahmedová řekla redakci listu Daily Mail, že se podle ní rodina chovala podivně. Salman prý před pár měsíci na ulici hlasitě recitoval modlitbu v arabštině.

Abediho bývalý spolužák Leon Hall na pachatelovu adresu dodal: „Vždycky měl trochu problémy s chováním. Nemůžu říct, že jsem ho měl rád.“

Hall dodal, že Abediho potkal zhruba před rokem a shledal, že si Abedi nechal narůst vousy. Řekl o něm také, že to byl fanoušek fotbalového Manchesteru United.

Podle nepotvrzených zpráv se celá rodina nedávno vrátila z návštěvy Libye, připojil Daily Telegraph.

Pieta za oběti

Na náměstí svatého Alberta v Manchesteru se v úterý večer shromáždily tisíce lidí k pietě za oběti teroristického útoku. Lidé přišli s květinami a někteří přinesli narychlo vytištěná hesla se srdcem hlásající: "Miluji MCR (Manchester)".

Pieta na náměstí svatého Alberta v Manchesteru k uctění obětí teroristického útoku

FOTO: Darren Staples, Reuters

Zhruba 20 minut po 18:00 místního času drželi přítomní minutu ticha za oběti.

Do předsálí pronikl po koncertě



Sebevrah se odpálil v předsálí arény po koncertu americké zpěvačky Ariany Grandeové. Zemřelo 22 lidí, většinou teenageři, a 59 dalších bylo zraněno.

Úřady zatím oznámily jména tří obětí, nejmladší bylo osm let. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Policie a pyrotechnici u haly v Manchesteru, kde došlo k výbuchu

Někteří experti upozornili na to, že bomba, v níž byly hřebíky a matice kvůli ničivějšímu účinku, byla pečlivě připravená, což naznačuje, že útočník byl součástí širší skupiny, s jejíž podporou podstoupil přípravu.

Policie v úterý ve spojitosti s útokem zadržela 23letého muže.

K útoku se přihlásil Islámský stát. Oficiálně spojitost teroristy s tímto hnutí zatím nebyla potvrzena. Islámský stát se hlásí v podstatě ke všem útokům v západní Evropě.

Americký server Daily Beast s odkazem na nejmenovaného zástupce amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost uvedl, že útočník se mohl pokusit proniknout do koncertního sálu, ale tam ho nepustil člen ochranky.