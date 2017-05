K útoku sebevražedného atentátníka došlo v hale, kde měla vystoupení americká zpěvačka Ariana Grande, mezi jejíž obdivovatele patří hlavně děti a teenageři.

„Rodiče zběsile pobíhali a hledali své děti,“ líčila Robinsonová deníku The Independent děsivý výjev, který se jí a jejímu manželovi naskytl, když v pondělí večer čekali na zastávce MHD nedaleko koncertní haly.

S pobíhajícími rodiči se mísily desítky náctiletých dívek, které křičely a byly bez doprovodu. Robinsonová tedy na děti zavolala, aby běžely za ní, načež je odvedla do nedalekého hotelu. Rodiče pak informovala prostřednictvím sociálních sítí.

„Máme tu asi 50 dětí, které čekají až si pro ně někdo přijde. Jsou v bezpečí a postaráme se o ně. Prosím, přepošlete to všem rodičům, které mají děti v oblasti Manchesteru. Vzali jsme tolik dětí, kolik jsme mohli, do (hotelu) Holliday Inn. Držíme je v bezpečí a zůstaneme s nimi,“ napsala Paula Robinsonová.

Anyone looking for children in #Manchester tonight head to the Holiday Inn as one wonderful lady is keeping them safe pic.twitter.com/snJfE0IysZ