Americký prezident Donald Trump na návštěvě Betléma odsoudil teroristický útok v Manchesteru: „Byli to zlí ztroskotanci. Nechci je nazývat monstry, protože by rádi byli takoví. Budu je od teď nazývat ztroskotanci.”

„Se smutkem a zděšením sleduji zprávy z Manchesteru. Je nepochopitelné, že někdo radostný popový koncert zneužije, aby tolik lidí zabil nebo jim způsobil těžká zranění,” řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Pravděpodobný teroristický útok v Manchesteru posílí naše odhodlání bojovat spolu s Brity proti těm, kdo takové činy plánují a páchají, dodala.

Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére, podle něhož šlo o tak podlý čin, že se pro něj těžko hledají slova, Británii nabídl veškerou pomoc a podporu ke zvládnutí situace. Podle šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera zbabělé útoky, jako byl ten v Manchesteru, jen posilují odhodlání společně porazit pachatele podobných činů.

„Tvrdě odsuzujeme tento cynický a nelidský zločin. Doufáme, že strůjci neuniknou trestu, který si zaslouží,” prohlásil ruský prezident Vladimir Putin podle agentury RIA Novosti. Britské premiérce Therese Mayové vyjádřil ”upřímnou soustrast” a nabídl hlubší spolupráci s Británií v boji proti terorismu.

Podobná slova volil indický premiéra Narendra Módí: „Bolestně mě zasáhl útok v Manchesteru. Tvrdě jej odsuzujeme.“

Francouzský prezident Emmanuel Macron zavolá kvůli útoku v Manchesteru britské premiérce Mayové.

Útok odsoudil i kanadský premiér Justin Trudeau: „Kanaďané jsou šokováni a hroznými útokem v Manchesteru.”

Manchester je hrdé a silné město, které teroristům nedovolí, aby dosáhli svého cíle, řekl starosta Manchesteru Andy Burnham: „Truchlíme, ale jsme silní. Bude to duch Manchesteru, který zvítězí, a bude nás držet pohromadě.”

„Nevyhrají,” uvedl na adresu teroristů. Pozůstalým obětí se podle něj dostane tolik pomoci, kolik jen bude možné. Starosta též poděkoval záchranářům, policistům a hasičům, kteří na místě útoku zasahovali, ale i obyčejným lidem, kteří „otevřeli své dveře cizincům a odvezli je pryč od nebezpečí”.

Na sídle britské premiérky jsou vlajky na půl žerdi.