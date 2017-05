Nejčtenější německý deník Bild označil Sobotku na své titulní straně za poraženého dne. List připomíná, že Babišovo hnutí ANO v preferencích výrazně vede před Sobotkovou ČSSD. Bild se domnívá, že premiér demisí taktizuje.

Rakouský list der Standard rozhodnutí Sobotky podat demisi nazval „útěkem vpřed“. „Preference sociálních demokratů jsou, na rozdíl od liberálně populistického koaličního partnera hnutí ANO, konstantně špatné. Před podzimními parlamentními volbami nečeká na premiéra žádná dobrá prognóza,“ napsal Der Standard. To, co se nyní děje v Praze, je podle listu střet mezi politickým establishmentem a „antipolitiky“.

Süddeutsche Zeitung shrnul politickou situaci v Česku a připomněl strmě padající preference sociálních demokratů pod vedením Bohuslava Sobotky.

„Obětováním kabinetu Sobotka riskuje, že napomůže rivalovi Babišovi. Nestabilita je typickým rysem ČR a přispívá k neklidu na východě EU,” napsala agentura Bloomberg.

Vmanévroval se do pasti



„Sobotka se vmanévroval do pasti, ve které měl jen špatná řešení, a on neomylně vybral to nejhorší. Demise celé vlády je premiérův pokus dostat se z pasti tak, aby z toho před parlamentními volbami něco vytloukl. Bude to vydávat za principiální řešení a dělat mučedníka ze sebe. Je však nepravděpodobné, že o tom dokáže přesvědčit voliče,” napsal slovenský Denník N.

Sobotka svým rozhodnutím podle listu Babišovi nakonec pomůže více, než kdyby ho poctivě odvolal. „Sám přijde o zbytek kreditu a Babiš se beztak bude úspěšně vydávat za mučedníka. Pomůže mu i to, že rozhodující úlohu při demisi vlády začne hrát prezident. Miloš Zeman je Babišův nejlepší spojenec a nepochybně bude svou úlohu hrát tak, aby z toho měli oba co nejvíce užitku,” uvedl list.

Topící se loď nezachrání



Deník Pravda za pravděpodobnou označil možnost, že demise nevýraznému Sobotkovi a upadající ČSSD pod jeho vedením topící se loď nezachrání. „Babiš je typem politika, jací jsou v kurzu: podnikatel, který si řízení státu ztotožňuje s managementem velké firmy a jehož volí voliči ´unavení z politiků´. Sebevědomí mu roste spolu se zveřejňováním průzkumů, podle kterých by v Česku jednoznačně vyhrála strana ANO,” uvedl list.

„Kvůli Babišovi obětovali vládu. Česká vláda končí kvůli skandálům Andreje Babiše, budoucnost má v rukou Zeman,” napsal na titulní stránce deník Sme. Dodal, že s reputací zákulisního vyjednavače a nepřítele radikálních řezů Sobotka svým rozhodnutím překvapil laickou i odbornou veřejnost v ČR.

Slovenský deník Sme ve svém komentáři k demisi české vlády poznamenal, že Andrej Babiš se nikdy neměl stát ministrem. „Principiálně platí, že se svou podnikatelskou (a estébáckou) historií a obludným konfliktem zájmů se Babiš ministrem financí, ani kýmkoliv jiným, neměl nikdy stát,“ konstatoval list.