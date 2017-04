Centrista Emmanuel Macron, které vede předvolební preference, slíbil urychlení výstavby nových bytů, aby zabránil růstu cen nemovitostí a nájmů, které způsobují bytovou krizi. Levicový radikál Jean-Luc Mélenchon hovořil o potřebě obnovy rovnostárštější společnosti, nacionalistka Marine Le Penová o nutnosti opuštění eura a tvrdšího boje proti terorismu. Kandidáti se vyslovili i k večernímu útoku v Paříži.

Kandidáti se vyslovovali také k večernímu útoku v Paříži - vyjadřovali účast příbuzným mrtvého policisty a jeho zraněných kolegů. Mélenchon zdůraznil, že demokracie ve Francii se nenechá násilím zastrašit. Fillon řekl, že je potřeba světové mobilizace a nelítostný boj proti zahraničnímu i domácímu islamismu. Vyslovil se pro zákaz salafismu, jakožto konzervativního islamismu zpochybňujícího základy francouzské republiky.

Dlouhá debata



Všech 11 politiků dostalo nejprve příležitost se vyjadřovat od 20:00 SEČ po čtvrt hodině samostatně a poté přišlo na řadu společné vystoupení na pódiu u řečnických pultů.

První vystoupil na základě losu Mélenchon, kterého předvolební preference řadí na třetí místo a který opět kladl důraz na zavedení větší rovnosti v zemi. Dosáhnout toho chce zavedením 14 příjmových kategorií, z nichž ta nejvyšší nad 35 000 eur měsíčně by platila 90procentní daň. Zdůvodnil to potřebou snížení daňové zátěže vůči středním vrstvám. Slíbil také zaručené zaměstnání pro ty, kteří chtějí pracovat, a to rozšířením zejména veřejně prospěšných prací, jejichž náklady na financování by nesl stát.

Le Penová nepřekvapila



Le Penová, která je nyní v preferencích druhá, zopakovala potřebu návratu k národní měně, protože jinak je razantní domácí ekonomická politika s prorůstovými a proinvestičními opatřeními nemožná. Jiná cesta, kterou odmítá, je snižování sociálních dávek. Zároveň odmítla, že by razantně zdražil dovoz, včetně ropy, podle ní by frank oslabil jen v řádu několika procent.

Proti Evropské unii zaútočila ještě jednou v souvislosti s uzavřením migrační dohody s Tureckem, která výměnou za miliardy eur zastavila příliv migrantů a uprchlíků do Evropy. Le Penová obvinila německou kancléřku Angelu Merkelovou, že vše dojednala s Ankarou bez opravdové konzultace s ostatními členy EU, které tak vystavila tureckému „vydírání”. Hovořila přitom o dalším příkladu národního ponížení Francie.

Le Penová zopakovala také potřebu uzavření a kontroly hranic. Zdůraznila rovněž potřebu zostření boje proti teroru zejména pomocí důkladnějšího vyhošťování imigrantů či naturalizovaných Francouzů s plným trestním rejstříkem. I ona uvedla, že hodlá v závažnějších krocích využívat referenda, protože vše hodlá dělat ve „jménu lidu”.

Macron chce zrušit daně z nemovitostí



Macron potvrdil svůj záměr zrušit většinu daní z nemovitostí, aby ulehčil vlastnictví v bytové oblasti. Kladl důraz na potřebu na investice do školství, snížení počtu žáků ve třídách, aby zlepšil podmínky jejich vzdělávání. Zkritizoval současné poměry s „pokrytectvím rovnostářství”, kde se podle něho kvalita výuky prudce propadá. Zdůraznil také potřebu investic do celoživotního vzdělávání.

V zahraniční politice se postavil na stranu Západu ohledně postoje k syrskému režimu prezidenta Bašára Asada, kterého je podle něho zapotřebí zbavit všech chemických zbraní. Vyslovil se pro bezpodmínečnou likvidaci Islámského státu a zajištění fungujícího státu, tedy zabránění situace, která vznikla po pádu diktátorských režimu například v Iráku nebo v Libyi.

Pravicový konzervativec François Fillon, který se o třetí místo v preferencích dělí s Mélenchonem, se v otázce Sýrie vyslovil pro konstruktivní spolupráci s Ruskem, bez jehož souhlasu nejde zbavit Sýrii Asadova režimu.

Zdůraznil potřebu reformy státního byrokratického systému a varoval, že státní úředníci budou muset pracovat více a lépe při menším počtu, pokud chtějí vydělávat více a mít jistotu zaměstnání. Řekl také, že lituje, že se mu v době, kdy byl premiérem se mu nepodařilo zlepšit situaci ve Francii zejména v oblasti nezaměstnanosti a slíbil, že učiní, co je v jeho silách, pokud se mu podaří být prezidentem.