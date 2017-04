Spojování rodin: Němce čeká nával syrských příbuzných

Ne, není to omyl – sami Němci samozřejmě v Sýrii příbuzné obecně vzato nemají. Zato migranti, kteří již do Spolkové republiky přišli, ano. A není jich málo. Celkem 267 500 z nich má nárok na přesun svých rodin do Německa. Možnost, že by jim úřady zablokovaly spojení rodin na dva roky, jako je to možné v jiných případech, se přitom Syřanů netýká.