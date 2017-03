Maďarský premiér Viktor Orbán se osobně zúčastnil slavnostní přísahy nových policistů a ve svém projevu upozornil, že v nejbližších měsících je možné očekávat další vlnu migrace. „Migrační vlna zpomalila, ale neskončila,” konstatoval.

Noví rekruti musí být starší 18 let, musí absolvovat psychologické testy a šestiměsíční výcvik. K výbavě hraničních lovců bude patřit pepřový sprej, obušek, pouta a pistole s ostrými náboji.

Maďarsko v současnosti zesiluje hraniční bariéru na 175 kilometrů dlouhé srbsko-maďarské hranici. Druhá linie plotu bude opatřena termokamerami a na každých 10 až 15 centimetrech budou dotyková čidla. Mezi stávající a druhou bariérou bude vybudována zpevněná silnice, která umožní rychlejší pohyb vozidel policie a armády.

Na bulharských hranicích číhá domobrana

V horách na bulharsko-turecké hranici vzala ochranu hranic do svých rukou domobrana. Jde o muže i ženy v maskáčích a kuklách, kteří si říkají Bulharské národní hnutí Shipka. Chodí vyzbrojeni noži, bajonety a sekerami, se kterými pravidelně vyrážejí bránit Evropu před „nájezdníky cizí kultury“.

Shipka o sobě tvrdí, že má 50 tisíc členů, reportér stanice NBC, který na domobranu upozornil, ale viděl jen skupinu asi čtyř desítek z nich. Ti, s nimiž hovořil, mají jasno. Bulharsko, potažmo Evropská unie rezignovaly na ochranu svých hranic, a tak je třeba něco dělat.

„Nejsem nacionalista nebo něco takového, jsem jen patriot,“ řekl NBC 34letý Nikolaj Ivanov, který je jedním ze zakládajících členů Shipky.

„Mnozí z nich nejsou lidé, kteří se snaží prchnout před válkou. Jsou ve věku 17 až 35 let, v dobré kondici a vycvičeni. Není problém v tom, že jsou muslimové. Problém je v tom, že je to odlišná civilizace. Neuvažují jako my, mají zcela odlišný pohled na život, na všechno,“ dodal Ivanov.

Skupina má své webové stránky a facebookový profil, na nějž umístila i video ze cvičení.

Предадени сме от Европа и от нашите политици! Не случайно от дни ни набиват измислени кадри с "уж" ритнал циганин момиче... Zveřejnil(a) Новини - Войнски съюз "Васил Левски" и БНО ''Шипка'' dne 17. prosinec 2016