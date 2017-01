„Je tam mnoho mrtvých,“ řekl šéf horských záchranářů Antonio Crocetta k osudu lidí v hotelu. Ten zavalila lavina, jež se utrhla zřejmě kvůli zemětřesení.

„Zatím jsme nebyli schopni toho moc udělat. Ta stavba se zhroutila, je to spíš hromada suti než hotel. To, co z něho zbylo, hrozí sesutím. Hotel je téměř zcela zničený. Volali jsme, ale nikdo neodpovídal, žádné hlasy. Kopeme a hledáme lidi," řekl Crocetta.

„Přesunujeme záchranářské skupiny na místo vrtulníkem a začínají tam kopat,“ prohlásil mluvčí italské hasičské brigády Luca Cari.

Už brzy ráno se podařilo záchranářům vysvobodit dvojici Italů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Italští záchranáři vyvádějí ze zasypaného hotelu muže.

Záchranáři na lyžích dorazili k hotelu jako první. Giampiera Pareteho a Fabia Salzettu vysvobodili kolem čtvrté hodiny ráno. Jeden z nich byl s podchlazením letecky přepraven do nemocnice.

Video

Záchranáři v Itálii se dostávají k zasypanému hotelu.

Z hotelu ale záchranáři žádné další hlasy neslyšeli, ačkoli se objevovaly zprávy, že v něm jsou stále uvězněni hosté, uvedl list Daily Star. Poslali dokonce zprávu: „Pomozte nám. Umíráme, mrzneme tu.“

Letecký snímek hotelu Rigopiano, který zasypala lavina. Snímek pořídili italští hasiči.

FOTO: ČTK/AP

Podle šéfa italské Civilní ochrany Fabrizia Corcia bylo zatím nalezeno jedno tělo. Televizi NBC potvrdil, že se v hotelu registrovalo 22 hostů a v době pádu laviny tam bylo i sedm zaměstnanců.

Snímek interiéru hotelu Rigopiano, který zavalila lavina.

FOTO: Italian Finance Police via AP, ČTK/AP

Střední Itálii zasáhly ve středu sněhová bouře a mrazy. To ztěžuje i záchranné práce po středečním zemětřesení, které si vyžádalo jednu oběť. Zemědělci nemají kam umístit zvířata. V oblasti je neustájených 600 krav a 5000 ovcí. [celá zpráva]