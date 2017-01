„Mladá hackera a její bezbranná společnost se zdá jako perfektní nástroj pro dosažení cíle (obvinění Ruska z hackerských útoků pozn. red.). Nesnažím se schovávat, hodně cestuji a jsem přátelský a otevřený člověk. A co je nejdůležitější - nemám peníze, moc a ani známosti na to, abych ze sebe setřásla vinu,“ napsala Ševčenková v šifrovaném mailu deníku The Guardian.

Pravdou však je, že si její společnost ZOR najímaly velké korporace na to, aby hledala slabiny v jejích informačních systémech. Bílý dům k uvedení firmy na černý list napsal pouze to, že společnost „prováděla technický výzkum a vývoj pro ruskou zahraniční rozvědku“.

Young Russian denies she aided election hackers: ‘I never work with douchebags’ https://t.co/aTQbcVkpXa — The Guardian (@guardian) January 6, 2017

Nabídku vlády prý odmítla



Ševčenková ale trvá na svém. Pro ruskou vládu podle svých slov nikdy nepracovala a celý příběh kolem ruských hackerů je pouhá hysterie. Americké úřady podle ní buď špatně interpretovaly fakta, nebo se nechaly nachytat na uměle vytvořenou stopu. Tu podle ní mohla vytvořit konkurence nebo ruská rozvědka, aby odvedla pozornost. „Mohl to být kdokoliv,“ napsala Guardianu.

Podle odborníka Davea Aitela z americké společnosti Immunity, která se specializuje na zabezpečení softwaru, je Ševčenková v IT komunitě „velmi známou” personou a každý z komunity podle něj „pro vládu někdy něco udělal“.

Ševčenková, která odmítla sdělit svůj věk, tvrdí, že za ní lidé pracující pro ruskou vládu přišli, ona ale spolupráci odmítla.

Americké tajné služby obviňují Rusko, že se prostřednictvím hackerů vlámalo do amerických informačních systémů a přes prostředníky předalo WikiLeaks data, která měla poškodit demokratickou kandidátku do Bílého domu Hillary Clintonovou. [celá zpráva] Moskva měla podle tajných služeb zájem na zvolení Donalda Trumpa. Kreml i zakladatel WikiLeaks obvinění odmítají.