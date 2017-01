Vozidlo explodovalo odpoledne před soudní budovou. Turecká policie uvedla, že výbuch, po němž následoval požár, si vyžádal dvě oběti. Jednou je policista, druhou soudní úředník.

Policie u budovy soudu v Izmiru

FOTO: Hakan Akgun, Reuters

Místní média následně informovala o přestřelce, která se strhla mezi policií a ozbrojenci. Podle stanice CNN Türk policisté dva muže zastřelili a údajně pátrají po třetím.

VIDEO: Sound of gunfire following reported car bomb explosion in #Izmir #Turkey. - @TheAnkaraTimes pic.twitter.com/RkOp6jUWQu