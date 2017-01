Lidé mají hodně důvodů se zlobit, ale své rozhořčení nesmí ventilovat v agresivitě, řekl Kiska.

„Nejen demokracie, ale společnost jako taková se nám rozpadne, pokud se přestaneme vzájemně respektovat. Mějme úctu k sobě i k jinému názoru. Je důležité si uvědomit, že prohrajeme všichni, pokud si neuchráníme společné hranice a kulturní pravidla našeho soužití,“ zdůraznil.

„Posílat lidi do plynu, i když jenom na internetu, je prostě nepřípustné. Vyvolávat nenávist a zlobu vůči celým skupinám lidí, národům a národnostem, náboženstvím nebo tvrdit o nich, že jsou méněcenné, to se musí stát pro každého slušného člověka nepřípustné a netolerovatelné,“ dodal Kiska.

Každé zlo začíná slovem



Slovenský prezident upozornil, že je nepřípustné přát někomu smrt, i když „jen“ na internetu. „Tvrdit, že každý Rom je příživník nebo každý muslim je potenciální terorista, je hloupé a nepravdivé. Nesmíme tolerovat jak těmito a dalšími způsoby někdo šíří hněv a zlobu. Protože každé zlo a každé neštěstí, které si dokáží lidé způsobit, začíná slovem. Slovo má obrovskou sílu a slovo nenávisti stálo na počátku největších tragédií lidstva,“ konstatoval Kiska.

Podle slovenské hlavy státu se v současnosti nenápadně posouvají hranice a to, co se kdysi schovávalo v koutě, přesouvá se na internet a sociální sítě. „Odtud už krátkou cestou i do reálného života. Obraťme tento trend. Dejme najevo, že slušnost není strach. Dejme najevo, že slušnost není slabost. Slušnost musí být opět slyšet,“ dodal prezident.

Vyzval spoluobčany, aby stejné nároky uplatňovali i na politiky. „Domnívám se, že nevraživost loni opět překročila nové hranice. Pokud chybí rozumné argumenty, tak se stále častěji používají osobní nadávky a hulvátství. Nikdy se neprosadí důvěra, tolerance a moudrost, pokud nebudeme vést společenské a politické diskuse tolerantně, slušně, k věci a bez rudých očí a zlosti na jazyku,“ konstatoval slovenský prezident.