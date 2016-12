„Dosud není prokázáno, že by byl pachatelem. Dosud byl nalezen pouze jeho průkaz,“ řekl o podezřelém ministr vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Ralf Jäger a dodal, že byl hledaný na území Německa „velice mobilní“.

Pobýval v Bádensku-Württembersku, v Severním Porýní-Vestfálsku, od února pak hledal nové útočiště v Berlíně. Jäger potvrdil, že Německo zamítlo Tunisanovu žádost o azyl, následně ho však nebylo možné vyhostit, protože neměl platné doklady, a teprve nedávno se podařilo potvrdit, že je skutečně z Tuniska.

Náhradní řízení o dokladech totožnosti bylo zahájeno v srpnu, v listopadu si pak podle Jägera bezpečnostní složky naposledy vyměňovaly o muži informace.

Podle informací deníku The Independent Tunisan vystupoval mimo jiné pod jménem Ahmad A. a vydával se za Egypťana a Libanonce.

Druhý snímek podezřelého

FOTO: Profimedia.cz

Pátrání v nemocnicích



Server Spiegel Online uvádí, že se hledaný narodil v roce 1992 a má průkaz na jméno Anis A. Rozhlasová a televizní stanice RBB uvedla, že policisté prohledali všechny nemocnice v Berlíně a Braniborsku, protože jsou přesvědčeni, že je pachatel pondělního zraněn.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Německo truchlí.

Televize ARD mluví o tom, že Tunisan byl napojen na salafisty na západě Spolkové republiky. Právě v západní zemi Severní Porýní-Vestfálsko byl vystaven dokument, který policie našla. Má jít o dokument, který Tunisanovi umožňoval v Německu zůstat.

Osm identit



Podle deníku Süddeutsche Zeitung (SZ) užíval podezřelý Tunisan nejméně osm různých identit. V roce 2012 přišel do Itálie, o tři roky později do Německa, kde požádal o azyl. Zdržoval se v Berlíně a v Severním Porýní-Vestfálsku. K pobytu byl nahlášen v ubytovně pro žadatele o azyl ve městě Emmerich am Rhein, jehož katastr hraničí s Nizozemskem.

Udržoval prý kontakt s radikálním kazatelem Ahmadem Abdalazízem A., známým jako abú Valá, kterého německá policie zadržela v listopadu. Podle SZ policisté kazatele považují za „číslo jedna Islámského státu v Německu”. Hledaný Tunisan se podle policejního zdroje SZ pokusil také získat střelnou zbraň. Policie muži údajně odposlouchávala telefon, v prosinci jí ale zmizel.