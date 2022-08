Zbytečná smrt. Dvanáctiletý chlapec plnil výzvu na TikToku

Neexistuje dojímavější a děsivější příklad toho, co se může stát než případ 12letého Archieho Battersbeeho, píše britský list The Daily Mail. List poukazuje na dřívější prohlášení jeho matky, že chlapec plnil výzvu nazvanou Blackout Challenge, v níž se uživatelé sítě snaží vyvolat mdloby nebo se dostat do bezvědomí.

Oficiální vyšetřovací zpráva sice žádnou výzvu z TikToku nezmiňuje, je ale zřejmé, že si mladík zranění způsobil sám. Matka totiž našla chlapce začátkem dubna doma v bezvědomí s páskem uvázaným okolo krku.

Podobné případy navíc nejsou vůbec ojedinělé. Letos v lednu se udusila při totožné „zkoušce odvahy“ teprve desetiletá dívka, když se doma v koupelně sama dusila pomocí pásku. "Neměli jsme ani tušení. Nevěděli jsme, že se takové hry účastní. Věděl jsem, že na TikToku se dívá na videa, na taneční choreografie. Ale takové zvěrstvo, to jsme si nedovedli představit," řekl deníku La Repubblica dívčin otec Angelo Sicomero.

Děti si evidentně myslí, že jde o neškodnou zábavu, ve skutečnosti je to ale velice riziková aktivita, jak upozorňuje Kamil Kopecký z projektu e-bezpeci.cz.

„Podle nedávného výzkumného šetření Pavly Střílkové z Centra PRVoK Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 86 % českých dětí o různých typech internetových výzev slyšelo a 17 % se do jejich plnění zapojilo. Z rizikovějších výzev si české děti vyzkoušely např. Cinnamon Challenge (skořicová výzva), ale také např. Salt and Ice Challenge (9,4 % dětí), při jejímž napodobování dochází k poleptání kůže působením ledu a soli,“ prohlásil Kopecký.

Dodal, že jako důvod plnění výzvy nejčastěji respondenti uváděli: Snahu zviditelnit se (nahrát video z plnění výzvy, získat pozornost publikace), být IN, potlačit nudu, napodobit své přátele a vzory apod.

Dvanáctiletý britský chlapec Archie Battersbee na přístrojích, které ho udržovaly při životě. Foto: Profimedia.cz

Lékaři se obrátili na soud

Od dubnového incidentu ležel Archie v kómatu týdny v londýnské nemocnici Whitechapel. Lékaři chtěli provést test mozkových funkcí, aby s jistotou určili, zda u chlapce nastala mozková smrt, rodiče to však nedovolili, což odstartovalo sérii soudních slyšení.

Koncem května soud určil, že lékaři vyšetření magnetickou rezonancí smějí provést. Prokázalo se při něm, že mozek vykazuje téměř nulovou aktivitu. Lékaři uvedli, že není šance na vyléčení pacienta a že by měl mít právo zemřít. Navrhli proto odpojení od přístrojů.

Rodina ale byla proti, takže spor opět řešily soudy. Konečný verdikt, podle kterého lékaři měli chlapce odpojit od přístrojů, padl koncem července. Rodiče následně neuspěli ani se stížností u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

V pátek soud zamítl také žádost rodičů, aby jejich syn byl na sklonku života převezen do hospice. Soudkyně v rozsudku uvedla, že podle ní je v nejlepším zájmu dítěte, aby mělo tu nejlepší péči, a převoz do hospice by podle ní byl příliš riskantní.

Archieho matka Hollie Danceová oznámila, že chlapec zemřel v sobotu ve 12:15 místního času (13:15 SELČ), asi dvě hodiny poté, co nemocnice začala ukončovat jeho léčbu. "Jsem ta nejhrdější matka na světě. Byl to krásný chlapec a bojoval až do úplného konce," řekla Danceová novinářům před nemocnicí.

Archieho matka Hollie Danceová truchlí před nemocnicí, ve které ležel její chlapec. Foto: Profimedia.cz

