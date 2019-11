Zavři zobák, vzkázal generál architektovi. Ve Francii se vyhrocují hádky o Notre-Dame

„Buď se to zrekonstruuje v původní podobě, nebo beze mě,“ řekl Villeneuve televizi RTL. Generál Georgelin mu odpověděl velmi nediplomaticky: „Pokud jde o hlavního architekta, už dříve jsem řekl, že by měl držet zobák.“

Prezident Macron krátce po neštěstí vyslovil přání, aby katedrála byla opravena do pěti let, což mnozí experti považují za nemožné. Macronovi kritici poukazují na to, že se prezident bude snažit dokončit opravy katedrály před zahájením olympijských her v roce 2024, které se budou konat v Paříži.