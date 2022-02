Záchrana chlapce ze studně v Maroku: Už jsme téměř u něj, hlásí šéf operace

Záchranáři, kteří se od úterního večera snaží dostat k pětiletému chlapci, jenž spadl na severu Maroka do úzké studně hluboké 32 metrů, se dostali do blízkosti dítěte. Oznámila to v pátek marocká tisková agentura MAP. Kvůli úzkému průměru studně, u níž si dítě v úterý odpoledne hrálo, nelze chlapce vyzvednout přímo nahoru. Těžká technika proto vyhloubila jinou šachtu, paralelní se studní, a nyní se začala kopat horizontální chodba, která má umožnit dostat se k chlapci.