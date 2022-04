Z Polska se domů vrátilo už 400 tisíc uprchlíků

„Poláci jsou nesmírně starostliví, ale nemohou nám dát víc, než mají sami. Nemůžeme jen sedět v jejich domech za jejich peníze a čekat. Šance na práci, na samostatný život jsou minimální a nikdo nám to ani neslíbil,“ řekla polskému Newsweeku osmatřicetiletá Luba, která se již vrátila domů do Tarnopole i se svými dětmi (7 a 11 let).

„Nic neříkají a my se na nic neptáme. Vracejí se však také auty nebo autobusy. Jsou to hlavně ti, kteří odešli do Polska v počáteční panice a ze strachu, ale jejich domy a byty zůstaly nedotčeny a doufají, že to tak zůstane,“ dodává.