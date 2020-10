Z diplomatů Pekingu se stali vlci bojovníci

Čao Li-ťien tak například v březnu prohlásil, že koronavirus ve městě Wu-chan, odkud se infekce dostala do světa, mohli rozšířit američtí vojáci. Chua Čchun-jing zase v květnu na kritiku americké diplomacie vůči čínskému postupu v Hongkongu reagovala na Twitteru lapidárně větou „Nemohu dýchat“, což byla poslední slova černocha George Floyda, který zemřel týž měsíc v Minneapolisu během policejního zatýkání.

Podle zdroje citovaného listem The South China Morning Post je sice čínské ministerstvo zahraničí stále pod tlakem, aby „vystupňovalo bojového ducha“, začínají se ale ozývat hlasy, že agresivní přístup jen odrazuje ostatní státy. „Diplomaté by si měli zachovat chladnou hlavu a být neutrální, a ne sarkastičtí, a měli by se vyvarovat pohrdavých výrazů,“ řekl tento zdroj.