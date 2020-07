Vojáci do Mali kvůli prázdninám poslanců neodletí

Skluz mají ale i jiné evropské země, které přislíbily do operace Takuba své speciální síly. Do Afriky s francouzskými vojáky zatím vyrazili jen estonští výsadkáři.

Češi odjedou zřejmě až na podzim. Důvodem prodlení je fakt, že ministerstvo obrany nemá stále pohromadě všechny zvací dopisy ze zemí, v kterých budou čeští vojáci operovat. A také poslanecké prázdniny, protože misi do Afriky musí schválit Parlament.

„Věříme, že mandát pro vyslání do uskupení evropských sil Takuba v rámci operace Barkhane obdrží armáda co nejdříve po parlamentních prázdninách,“ řekl Právu mluvčí obrany Jakub Fajnor. Ministerstvo neposlalo žádost o mandát do Sněmovny dříve, protože chybí poslední zvací dopis a smlouva o právním postavení českých vojáků.