Autobus s migranty v Turecku havaroval, nejméně 12 lidí zemřelo

Nehoda se stala v provincii Van nedaleko hranic s Íránem. Vozidlo sjelo do příkopu a začalo hořet. Na záběrech místní televize jsou vidět záchranáři, jak se na kraji silnice starají o mnoho zraněných. Podle agentury Reuters úřady zadržely majitele autobusu.

Turecko je klíčovou tranzitní zemi při cestách utečenců z Blízkého východu a z Asie do Evropy. Migranti často přecházejí hranici z Íránu či z Iráku pěšky, načež se nechají převést do velkých tureckých měst, například do Ankary nebo Istanbulu.