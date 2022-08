V Odře v Polsku uhynuly tuny ryb, tisk kritizuje nečinnost úřadů

Z Odry bylo podle Dacy vyloveno okolo pěti tun uhynulých ryb. Vzhledem k tomu, že další ryby nehynou, má za to, že látka, která úhyn zavinila, se už v řece rozpustila. Řeka na tom podle něj není tak zle, jak by se mohlo zdát, nejde o úplnou zkázu Odry. „Spoléháme na to, že příslušné služby a orgány co nejdříve vypátrají a potrestají zločince, který nám Odru znečistili,“ prohlásil.

„Je to opravdová katastrofa, pokud jde o stav ryb v Odře. Starali jsme se o ně léta, vypouštěli jsme ryby do řeky, chránily je a omezovali rybolov. Ale to, co se stalo, nenapravíme za deset let,“ řekl listu Andrzej Šwientach, který vede rybářský spolek ve Vratislavi. Úřady momentálně doporučují lidem žijícím u řeky, aby se v Odře nekoupali, nepouštěli do ní ani své psy, nelovili v řece ryby a nepojídali je.