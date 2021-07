V 96 letech zemřela hudebnice, jež v hrála v orchestru v táboře v Osvětimi

Béjaranová se narodila jako Esther Löwyová v roce 1924 ve městě Saarlouis v Sársku. Její rodiče nacisté zavraždili v roce 1941 v Litvě, ona sama byla nasazena na nucené práce a začátkem roku 1943 byla deportována do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Tam přežila díky tomu, že se dostala do dívčího orchestru, který vyhrával, když vězni měli pochodovat do práce, nebo když vlaky do nacistické továrny na smrt přivážely další Židy.