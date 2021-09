Poškozené urny, házení několika lístků najednou. V Rusku se během voleb opět podvádí

😁chtěl sem to zapíchnout, ale toto ještě..Petrohrad, místnost č. 1379. Potřebují dělat nějaké machinace se sejfem, ale...i ti co to sledují se začnou smát.😁Je to jediná kamera s výhledem na sejf. Policista vše "jistí". pic.twitter.com/uhxbCTrN5F