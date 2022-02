USA přesouvají ambasádu do Lvova, v Kyjevě po sobě ničí počítače

Spojené státy kvůli hrozbě ruské invaze na Ukrajinu zavírají svou ambasádu v Kyjevě a její operace přesouvají do Lvova na západě země. V pondělí to oznámil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Na velvyslanectví v Kyjevě rovněž ničí počítače a ruší zabezpečené linky, čímž zařízení učiní nepoužitelným pro diplomatické účely, napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na vyjádření nejmenovaných činitelů americké vlády a její interní dokumenty.