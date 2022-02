USA chtějí vyčlenit šest miliard dolarů kvůli konfliktu na Ukrajině

Podle stanice BBC by 3,5 miliardy dolarů mělo dostat americké ministerstvo obrany na výdaje spojené s konfliktem na Ukrajině. Podle agentury AP tyto peníze budou směřovat hlavně do zemí ve východním křídle NATO. Další zhruba tři miliardy dolarů mají jít na hospodářskou, humanitární a bezpečnostní pomoc Ukrajině a sousedním zemím. Tuto část fondů by mělo dostat ministerstvo zahraničí či americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID).