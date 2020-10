Ukrajinci načerno dobývají Německo. Úřady je vracejí

Neodrazuje je ani pandemie. Tisková agentura Ukrinform upozornila, že se zájemci o práci vydávají do ciziny bez pracovního povolení, pouze s tzv. biometrickými pasy v naději, že se díky bezvízovému režimu uchytí.

„Některým se to daří, avšak další jsou deportováni a trestně stíháni za organizaci nelegální migrace,“ zdůraznila agentura s tím, že nejaktivněji v současné době Ukrajince stíhají Němci. „Spolková policie poslední dobou pořádá doslova hon na ukrajinské busy,“ tvrdí Ukrinform.

Německo je podle médií nejpopulárnější pracovní „destinací“ pro Ukrajince po Polsku a Česku. „Do Německa se Ukrajinci dostávají jako turisté, s polskými pracovními doklady nebo díky rumunským pasům,“ napsal portál strana.ua. Ceny zprostředkovatelů se pohybují od několika stovek eur za polské „pracovní pozvání“ do několika tisíc za doklad EU, jako například rumunský pas. Za „spolehlivou propustku“ je pak považováno i české pracovní vízum, na které se ale prý musí dlouho čekat.

Trh služeb zaměřených na výjezd do Německa zažívá v poslední době navzdory pandemii boom. Ukrajinské sociální sítě a weby se hemží lukrativní německou nabídkou pro zedníky, skladníky, řidiče či pečovatelky, jež výrazně předčí polské i české.

Až dva tisíce eur (asi 54 tisíc Kč) měsíčně slibuje například jedna pracovní agentura ženám ve věku od 28 do 55 let „bez škodlivých návyků“ za péči o seniory u rusky mluvících i německých rodin v Berlíně. Znalost němčiny není podmínkou.

„Je to jako lotérie – buď se tam dostaneš, nebo nedostaneš,“ tvrdí Uljana Ivano-Frankivska, která doklady vyřizuje.