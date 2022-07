Trumpův exporadce Bannon překvapivě otočil, chce svědčit k útoku na Kapitol

V dopise, z něhož citovala například televize CBS Bannonův právník Robert Costello uvedl, že jeho klient je "ochoten a chce svědčit" před výborem a že preferuje veřejné slyšení. Procedura ale obvykle dosud začínala neveřejným výslechem, napsal server BBC. Výslech Bannona by mohl vnést nové skutečnosti do vyšetřování událostí z loňského ledna.

Bannon čelí kvůli tomu dvěma obviněním, která by mohl už 18. července řešit soud. Jedno se týká ignorování předvolání ke slyšení a druhý neochoty dodat dokumenty, které po něm vyšetřovací výbor požadoval. Každý z těchto zločinů by Bannonovi mohl vynést až roční trest vězení. Podle CNBC zatím není jasné, jak by případná Bannonova výpověď před výborem ovlivnila jeho stíhání.