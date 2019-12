Teroristu z Londýna vydávali za úspěch převýchovy

Píši tak, aby se má slova stala uklidňujícím světlem.

Píši, abych mohl vstoupit i do nejchladnějšího ze srdcí.

Píši, abych mohl mluvit s těmi, kdo se odvrátili od okolního světa v oslepující nepřítomnosti zraku.

Píši, abych mohl vyjádřit, že to, co cítím, je správné.