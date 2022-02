SWIFT se připravuje na dodržování omezení pro ruské banky

Očekává se, že rozhodnutí vyřadit některé banky ze systému SWIFT bude mít výrazný dopad na Rusko, uvedl list The Guardian. Bývalý místopředseda ruské centrální banky Sergej Aleksašenko prohlásil, že na ruském měnovém trhu nastane katastrofa. "Myslím si, že se přestane obchodovat a pak bude kurz zafixován na umělé úrovni jako za sovětských časů," dodal.

Generální ředitel finanční poradenské společnosti Farr, Miller & Washington Michael Farr se domnívá, že pro světové trhy by to mohlo být překvapením, které nebude přijato příliš dobře, pokud to bude znamenat zpomalení mezinárodního obchodu.