Španělsko uzavřelo část Madridu

Nové restrikce, které se dotkly asi 850 tisíc lidí v jižních čtvrtích a na jižním předměstí metropole, mají platit zatím dva týdny. Obyvatelé zmíněných oblastí nesmějí vstupovat do zbývajících částí Madridu s výjimkou cesty do práce, k lékaři nebo do školy.