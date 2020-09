Španělská policie zabavila padělky Modiglianiho za miliony, nabízela je aukční síň

Španělská policie zabavila čtyři padělky obrazů Amedea Modiglianiho, které aukční síň ve Valencii nabízela k prodeji za celkem osm milionů eur (přes 210 milionů Kč). Napsal to list The Times. Padělky jsou staré několik desítek let a podle odborníků se poprvé objevily na výstavě v nizozemském Utrechtu v roce 1968.