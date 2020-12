Slovenský Cattani se nudit nebude

Kdyby se Maroš Žilinka (50) zašil někam na teplé místečko do ústraní, snad každý Slovák by to dokázal pochopit a nikdo by mu nic nevyčítal. Muž, jemuž se podle hlavní postavy italského seriálu Chobotnice o boji s mafií přezdívá slovenský komisař Cattani, už totiž nemusel být mezi živými, protože v roce 2017 se stal terčem vražedného komanda.