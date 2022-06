Slovenská vládní strana nadbíhá Kotlebovým extrémistům

Celé to začal Igor Matovič, ministr financí a šéf nejsilnější vládní strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), který se při návrhu protiinflačního balíčku dostal do sporu s další vládní stranou Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Bez hlasů poslanců SaS hrozilo, že mu návrh neprojde, tak neváhal a začal jednat také s LSNS, čímž prolomil tabu.

Nyní předložil poslanec OLaNO György Gyimesi do parlamentu návrh o zákazu používání duhových vlajek na budovách státních úřadů a škol společně s poslancem Tomášem Tarabou, který se do parlamentu dostal na kandidátce LSNS. „Šlo to mimo poslanecký klub. Všichni se teď zlobíme,“ reagovala Monika Kozelová, poslankyně OLaNO.

Dvojice navrhuje, aby na a v budovách státních úřadů a škol bylo zakázáno umísťování symbolů hnutí, organizací, komunit a ideologií propagujících jakýkoliv druh sexuální orientace. Za porušení zákona by hrozila pokuta až do sedm tisíc eur (173 tisíc korun).

Teď se dokonce snaží prosadit, aby do televizních diskusí zvali pouze politiky těch stran, které prošly volbami. Pokud by se mu něco takového podařilo, větší prostor na obrazovkách by dostali politici LSNS a například politici strany Hlas-sociální demokracie Petra Pellegriniho by z diskusí zmizeli. Hlas totiž vznikl až po parlamentních volbách v roce 2020 odštěpením od strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica.