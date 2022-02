Scholz je striktně proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, prý si to nepřejí němečtí občané

„Spolková vláda má již mnoho let jasnou politiku, že nebudeme dodávat do krizových oblastí a že nebudeme dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu,“ řekl Scholz krátce před odletem.

„Tak to měla má předchůdkyně, tak to bylo správně a správné to i zůstane,“ řekl kancléř, který Merkelovou nahradil loni v prosinci. Scholz přitom zmínil, že se z řad veřejnosti ozývají i jiné hlasy, ale že většina Němců to vidí stejně jako on.