Saúdskoarabský princ čelí vyšetřování kvůli špatnému zacházení s personálem

Ženy vstoupily do princových služeb v Saúdské Arábii a doprovázely ho i na cestách do zahraničí. Při cestě do Francie v roce 2019 zřejmě uprchly, uvedla AFP. Ženy měly na starost převážně princovy děti. Tvrdí, že musely být k dispozici celý týden ve dne i v noci. Některé z nich vyšetřovatelům například řekly, že musely spát na zemi.