Samé bla bla, vyčetla Greta Macronovi

LIVE from #OnePlanetSummit in Paris:

Bla bla nature

Bla bla important

Bla bla ambitious

Bla bla green investments

Bla bla great opportunity

Bla bla green growth

Bla bla net zero

Bla bla step up our game

Bla bla hope

Bla bla bla...*



*locking in decades of further destruction https://t.co/veGb4T7kmr