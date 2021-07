Prskavec vylovil z kanálu druhé zlato pro Česko, Krpálek je ve finále

Vodní slalomář Jiří Prskavec získal druhou zlatou medaili pro Česko z olympijských her v Tokiu. Napodobil tak den starý triumf střelce Jiřího Liptáka. Druhého Slováka Jakuba Grigara porazil český kajakář o více než tři sekundy. Bronz získal Němec Hannes Aigner. Napodobit by ho mohl napodobit judista Lukáš Krpálek, který v nejtěžší váze postoupil do finále.