Polští vesničané okrádali mrtvé židovské oběti

„Jim to už neublíží a nám pomůže,“ říkali cynicky na svou omluvu. „Na základě rozhovorů s historiky, dokumentů Ústavu paměti národa, vlastních pátrání i vyjádření svědků nešlo o ojedinělé případy. Tamní obyvatelé ve velkém hledali a často i nacházeli zlato v masových hrobech s pozůstatky asi 450 tisíc židovských obětí z celé Evropy,“ napsal Piotr Reszka, autor knihy.

Dlouhá léta muži, ženy i děti z obcí poblíž obou táborů vykopávali a prosívali pozůstatky obětí, vybírali zlaté zuby. Říkali tomu „Jdeme na Icka“, napsal autor. „Žid byl pro ně synonymem zlata. Nacisté je tam sváželi z celé Evropy a většinu zlata jim předtím, než je poslali do plynu, odebrali. To, co měli v ústech, tedy můstky či korunky, už nestihli,“ dodal.