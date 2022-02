Pojar: Když Putin ovládne Ukrajinu, rozhlédne se za další hranice. A to ty slovenské

Rusko začalo válku s Ukrajinou. Západ chce Ukrajině dodávat zbraně, materiální pomoc. Nabízí útočiště pro uprchlíky. Může se podle vás zapojit v brzké době i NATO?

Že by NATO vyslalo vojáky na ukrajinské území, to neočekávám. To není na pořadu dne.

Putin pohrozil, že na pokusy zasahovat do jednání Kremlu Rusko okamžitě tvrdě odpoví. Jak to vnímáte?

Putin hrozí, že je ochoten jít do války a máme to brát vážně. Ale od začátku bylo jasné, že jednotky NATO nebudou vstupovat na území Ukrajiny, že budou bránit jen území členských států aliance. Takto to stojí a tak to v danou chvíli je.

Neměli bychom pomoci Ukrajině ještě nějak jinak, než jen materiálně?

Musíme Ukrajině držet palce, aby sestřelila co nejvíce ruských tanků a letadel. V tuto chvíli Ukrajinci bojují za svou svobodu a nezávislost. Jsou to Ukrajinci, kteří musejí ukázat vůli k obraně. Je to bohužel na nich. Ale takto to ve válkách bývá. My jim musíme dát maximální podporu. Nejen humanitární, ale i ekonomickou. A to dlouhodobě. Ukrajina je obklíčená, je ve válce. Rusko se ji snaží srazit na kolena. My se musíme snažit Ukrajině pomoci, aby ji Rusko neokupovalo.

Ukrajinská armáda je násobně menší než ruská. Co když Ukrajina padne. Nezaútočí pak Rusko na další země? Nebude se chtít Putin rozpínat dál v Evropě?

Rusové se samozřejmě budou chtít rozpínat dál. Prezident Putin to jednoznačně řekl ve svém televizním projevu. Rusko chce naprostý zvrat v Evropě. Chce překreslit bezpečnostní systém v Evropě. Vladimir Putin chce obnovit Sovětský svaz, který by se jmenoval Ruská federace. Říká to jasně, dělá pro to všechno. Musíme ho brát vážně. Já pevně doufám, že se mu to nepodaří.

Proto musíme bránit a posilovat hranice Severoatlantické aliance a Evropské unie a být vděčni za to, že jsme členy Severoatlantické aliance a EU a můžeme se cítit v bezpečí.

Všechny země, které se tam nedostaly, jsou na tom bohužel v danou chvíli daleko hůř. Myslím všechny země, které leží na ruské periferii, nebo byly součástí Sovětského bloku. To jsou země, na které si Putin dělá nárok. My jsme naštěstí chráněni těmito kolektivními organizacemi a smlouvami.

Jsme jako Česká republika v bezpečí?

V tuto chvíli nám riziko nehrozí. Kdyby nedej bože Putin konsolidoval celou Ukrajinu a ovládl ji, tak se bude rozhlížet za další hranice. A to jsou slovenské. Z podstaty věci to nemůže být jinak. Rusko je duší impérium. Impérium se musí rozpínat. Když se přestane rozpínat, tak končí. Na hranicích Ruska se zbytkem Evropy bude vždy tlak a vždy nestabilita. Je v našem nejbytostnějším zájmu, aby hranice byly pevné a aby se vůbec neodvážil je překročit.

Jaké sankce by měla vůči Rusku Evropská unie okamžitě přijmout?

Konkrétní sankce neznám, o tom bude debata v Bruselu. Seznam je dlouhý a uvidíme, na čem bude shoda. Jsem přesvědčen, že Česká republika bude trvat na sankcích razantních. Možná těch nejrazantnějších.

Měla by se podle vás Evropa obejít bez ruského plynu?

V tuto chvíli začíná nová studená válka. Nebude stejná jako ta minulá, ale bude podobná. A to říkám se vším vědomím, co to znamená. I s ohledem na velmi výrazné omezení a zmrazení kontaktů, finančních toků mezi Ruskou federací a jejími vazaly a zbytkem Západu. My tu studenou válku nechtěli. Ale my nechtěli ani horkou válku. Je to ruské rozhodnutí. S tímto vědomím Putin vstoupil na Ukrajinu. Evropa se dnes změnila. Kontaktů mezi Ruskem a Evropou ze všech možných sfér bude výrazně méně.

Sankcemi už Unie hrozila, přesto Rusko na Ukrajinu zaútočilo. Myslíte, že to bude mít tedy kýžený účinek?

Nějaký účinek to bude mít. Pokud chtějí vést válku až do posledního dechu, tak je to jejich rozhodnutí. My jim to musíme co nejvíce ztížit a co nejvíce podpořit Ukrajinu, která je zcela nezpochybnitelně agresivně napadena a okupována.

Naše role je teď co nejvíce to Ruské federaci ztížit. Aby to Rusko bolelo a aby to nemělo jednoduché. Rozhodnutí jít do války bylo učiněno. Bylo to rozhodnutí Ruské federace a prezidenta Putina.

Měli bychom vyhostit ruského velvyslance?