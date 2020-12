Pfizer nestíhá, do konce roku dodá jen polovinu slibovaných dávek vakcíny

„Máme zpoždění,“ sdělil listu zdroj zapojený do vývoje vakcíny. „Některé z prvních dávek surovin nesplnily standardy. Vyřešili jsme to ale tím, že nesplníme letošní plánované dodávky.“ Neuvedl, o jaké komponenty šlo. Pfizer dostává suroviny od dodavatelů v Evropě a v USA.

Pfizer ale stále počítá s tím, že příští rok vyrobí a dodá přes 1,3 miliardy dávek. Zatím je společná vakcína Pfizeru a BioNTechu schválena k použití ve Spojeném království, které si objednalo 40 milionů dávek, aby mohlo očkovat 20 milionů lidí, protože se vakcína podává ve dvou dávkách. Vláda v Londýně očekávala, že by mohla ještě letos dostat deset milionů dávek, ale nyní se čeká, že to bude mezi čtyřmi až pěti miliony. Podle britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka se s očkováním začne hned, jak se vyrobí v belgické továrně Pfizeru. Osm set tisíc dávek by podle něj mělo dorazit v příštích dnech a několik milionů do konce roku.