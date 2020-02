Pět ze šesti Čechů může na Tenerife opustit izolaci

Při pobytu se neviděli ani s údajně asi 80letou Češkou, která v hotelu zůstává a s níž si občas telefonovali. I to, že v hotelu byl Covid-19 potvrzen u dalších dvou Italů, tedy celkem už u čtyř lidí, se dozvěděli z médií. „Čteme zprávy na internetu, protože nemáme jiné informace,“ potvrdila Češka. „Občas nám sem nosí pití a jídlo v krabicích,“ přiblížila. „Je to bída, asi zhubneme,“ vzácně se zasmála zkroušená turistka.

„Nechápu, proč se to neřeší hned, neevakuují, nedají lidi do karantény, ale místo toho to nechají rozšířit. Nemá to logiku,“ podivoval se Michal. Do hotelu nikdo nesměl, ani delegáti, kteří se hostům snažili dodat dezinfekci.