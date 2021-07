Paraglidista letěl těsně nad mořem, žralok vyskočil a ukousl mu nohu

Na videu z útoku je vidět, jak dravec z ničeho nic vysočí z vody, načež voda zbělá a zpění. Ani ne za vteřinu paraglidista ze sevření žraloka vyklouzne zpět do vzduchu.

Zdravotníci těžce zraněného muže převezli do Vojenské nemocnice prince Hashema, kde podstoupil operaci nohy. Jeho stav už je podle dostupných informací stabilizovaný.

„Útok tohoto žraloka přitáhl hodně mediální pozornosti. Vyděsilo to spoustu lidí, ale ve skutečnosti je to něco, co se může stát kdekoliv,” řekl serveru Jordan News.