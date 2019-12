Orbán má zálusk na dohled nad divadly

„Vláda by tím získala obrovský vliv nad fungováním divadel,“ upozornil server 444.hu. Kritici apelují, že plánovaná opatření by mohla podkopat nezávislost divadel a potlačit uměleckou svobodu. „Vládní návrh zákona porušuje autonomii divadel. Vláda by podle návrhu mohla jmenovat ředitele divadel,“ upozornili organizátoři protestu. „Politika nemůže zasahovat do života divadel. Jmenování ředitelů divadel nemůže být předmětem mocenských her,“ dodali organizátoři akce. Na protestu vystoupila řada ředitelů divadel a herců.

Řečníci upozornili, že podle připravovaného zákona, pokud některé divadlo nebude souhlasit s jmenováním nového ředitele, nebude dostávat peníze. „V případě nezávislých divadel by to znamenalo jejich zánik,“ zdůraznil nově zvolený liberální primátor Budapešti Gergely Karácsony. „Vládní návrh porušuje uměleckou autonomii a odstraní kulturní rozmanitost. Znamenalo by to, že umělci by byli drženi na politickém vodítku,“ dodal. Primátor konstatoval, že vládní návrh nebyl konzultován s vedením hlavního města.