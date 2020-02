ON-LINE ke koronaviru: Austrálie odmítne vstup cizincům přicházejícím z Číny

10:13 - Kvůli podezření na nákazu novým typem koronaviru z Číny bylo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) testováno do dnešního rána v ČR 37 osob. Výsledky všech byly negativní, uvedl na Twitteru.

09:44 - Austrálie bude kvůli epidemii nového koronaviru odmítat vstup do země všem cizincům přicházejícím z kontinentální Číny. Oznámil v sobotu australský premiér Scott Morrison. Lety do Číny přeruší australské aerolinky Qantas Airways i novozélandské Air New Zealand. Australští občané a stálí rezidenti mají být po dobu 14 dnů po návratu v karanténě