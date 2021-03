ON-LINE: Kanada pozastavila očkování AstraZenekou

Počet nových infekcí v Německu výrazně klesl v polovině února, v poslední době však nakažených přibývá - podle odborníků to lze přičíst šíření nakažlivějších variant, píše DPA.

6:18 - Kanada v pondělí přestala podávat vakcínu od AstraZeneky lidem mladším 55 let. Důvodem je možné riziko tvorby krevních sraženin a podle Shelley Deeksové z Národního poradního výboru pro imunizace není jasné, zda u lidí pod 55 let převyšující výhody vakcíny možná rizika. Nová data z Evropy ukazují, že se tvorba krevních sraženin objevuje u jednoho ze sta tisíc případů naočkovaných. Většina případů byla u žen pod 55 let, které na sraženiny umíraly ve 40 procentech případů.