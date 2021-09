Odvezl do Izraele vnuka, který přežil pád lanovky v Itálii. Je podezřelý z únosu

Pelega, který je otcem Biranovy matky, policie vyšetřuje kvůli podezření z únosu. Do ukončení vyšetřování má zákaz opouštět dům.

Příbuzní z otcovy strany, kteří žijí v Itálii, tvrdí, že byl chlapec odvezen bez jejich vědomí. Požadují proto, aby se vrátil do Itálie.

Peleg přiznal, že Eitana odvezl z Itálie pronajatým autem do Švýcarska, odkud odletěli. „Odjeli jsme naprosto legálně, řídím se jedině tím, co je pro to dítě dobré,” řekl Peleg.