Odmítání migrantů hanobí křesťanství, vzkázal papež

„Kázání evangelia a nepomáhání uprchlíkům v nouzi a neuznání jich jako božích dětí znamená podporovat kulturu, která má s křesťanstvím společné jen jméno a je zbavena všeho, co ji činí jedinečnou,“ napsal papež v knize Let Us Dream: The Path to a Better Future (Sněme: cesta k lepší budoucnosti), v níž vede rozhovory s britským životopiscem Austenem Ivereighem.